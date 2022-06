Sofia Soldà in lizza per il premio Chiara Giovani 2022, unica vicentina tra i 32 finalisti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si chiama Sofia Soldà ha 20 anni ed è di Tezze sul Brenta, l’unica vicentina in lizza per aggiudicarsi il Premio Piero Chiara Giovani 2022. La giovane studentessa dell’Università Cà Foscari di Venezia sfiderà altri 31 scrittori nella finalissima dell’evento promosso dall’Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione Lombardia. Patrocinato, e sostenuto, da diversi enti pubblici e privati tra cui Repubblica e Cantone Ticino, Fondazione AEM gruppo a2a, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e della Lombardia. Il concorso riservato a giovani da 15 a 20 anni, sia italiani che provenienti dalla Svizzera italiana, sono stati invitati a produrre un racconto inedito sulla traccia “Desiderio”.

Sono stati 201 i racconti consegnati alla segreteria da tutte le regioni italiane e dal Canton Ticino, a conferma dell’importanza che il Premio suscita anche al di fuori del proprio territorio d’appartenenza.

“In tutti i racconti colpisce la ricchezza e la padronanza della lingua – dice la presidente di Giuria Bianca Pitzorno – e la grande originalità dell’inventiva. Si capisce che queste giovanissime e giovanissimi scrittrici e scrittori sono stati e sono prima di tutto lettrici e lettori. Questi racconti ci offrono una gamma apprezzabile di freschezza declinata con grande coraggio”.

La giuria tecnica, presieduta da Bianca Pitzorno scrittrice, vincitrice Premio Chiara 2021, e composta da Michele Airoldi docente Liceo Cavalieri di Verbania, Andrea Bianchetti docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico Cairoli Varese, Michela Maiocchi docente Liceo Lugano 1, Michele Mancino vicedirettore Varesenews, ha selezionato i 32 finalisti, che sono pubblicati in un volume. La giuria dei lettori, composta da 150 giurati italiani e ticinesi, riceverà il volume e con i suoi voti decreterà il vincitore e la classifica dei premiati. Domenica 25 settembre i finalisti saranno intervistati dai giurati mentre le premiazioni si svolgeranno domenica 16 ottobre nella prestigiosa Sala Napoleonica di Ville Ponti Varese.

I premi in palio

• 1° – 500 euro

• 2° – Orologio Locman offerto da Gioielleria Dino Ceccuzzi, Busto Arsizio VA

• 3° – Tablet con custodia offerto da Iper la grande i, Varese

• 4° – Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varese

• 5° – eBook reader offerto da Unieuro, Varese

• 6° – Beauty da viaggio offerto da Apex, Barasso VA

• 7° – Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese

• 8° – Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi, Varese

Premio Regio Insubrica – 200 euro – a un racconto di un autore proveniente dal territorio insubre giudicato meritevole dalla commissione della Comunità di Lavoro Regio Insubrica.

I 32 finalisti del Premio Chiara Giovani 2022

• Diecimila miglia di Elisa Albè, 2002, Gorla Maggiore (VA)

• Anche i giganti sognano di Nina Altoni, 2002, Airolo – CH

• Μελέτη θανάτου – Esercizio di morte di Greta Arosio, 2005, Leggiuno (VA)

• Desiderio di Sarah Barbara Baiguera, 2006, Mercallo (VA)

• Tra gli scaffali di balocchi di Benedetta Barbetti, 2002, Osimo (AN)

• Il desiderio di Teresa Basso, 2007, Ovada (AL)

• Il secondo desiderio di Vera Berselli, 2006, Lugano – CH

• Fratelli di Maria Antonietta Brundu, 2006, Marnate (VA)

• Storia di una storia che non sarà mai tale di Vera Carucci, 2006, Brugherio (MB)

• La statua del Pasquino di Agata De Gennaro Roccato, 2005, Induno Olona (VA)

• Il rosario di Onofrio De Michele, 2003, Alberobello (BA)

• Una vita al faro di Alessia Delle Piane, 2005, Malnate (VA)

• L’ultimo desiderio di Cecilia Di Via, 2003, Roma

• Icaro di Madalina Doronceanu, 2006, Spinea (VE)

• Briciole di Beatrice Facchin, 2005, Mogliano Veneto (TV)

• E se fosse stato un lieto fine? di Eugenia Faenza, 2007, Udine

• Spotlights di Anna Fenoglio, 2003, Monastero Di Vasco (CN)

• È ora (it’s time) di Sara Gonnella, 2005, Isernia

• Anelito di Sofia Loro, 2002, Casorate Sempione (VA)

• Il tappeto volante di Cecilia Marchionni, 2004, Gemonio (VA)

• Ultimo desiderio di Alice Maresca, 2005, Varese

• Desiderio di Ludovica Maurizi, 2007, Castel di Lama (AP)

• Treno lungomare di Giulia Milani, 2003, Vedano Olona (VA)

• Il labirinto di Martin S. ha preso fuoco di Chiara Miscali, 2003, Ardauli (OR)

• Storie d’autobus – Il pirata di Sara Motta, 2003, Magnago (MI)

• Dandelion di Katia Paronzini, 2006, Mesenzana (VA)

• Pura elettricità di Chiara Ribolzi, 2002, Travedona Monate (VA)

• Esprimi un desiderio di Beatrice Robaldo, 2002, Vicoforte (CN)

• Un’altra barca di Sofia Soldà, 2002, Tezze sul Brenta (VI)

• Un mondo senza desiderio di Gemma Tabet, 2006, Lugano – CH

• Ti ho perso di Martina Vaccari, 2003, Scandiano (RE)

• La parola di Benedetto Viganò, 2006, Massagno – CH

Un breve riassunto di “Un’altra barca” di Sofia Soldà.

“Elia costruisce senza sosta barche tutte uguali, sperando di realizzarne una che gli permetta di raggiungere un desiderio lontano. La solitudine della sua rimessa viene brevemente interrotta, per raccontare una storia di mare e di nostalgia”.