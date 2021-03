Ulss 7 Pedemontana, il nuovo direttore sanitario è “l’interno” Di Caprio

Dopo il nuovo direttore amministrativo Michela Conte, si va completando la squadra destinata ad affiancare il nuovo direttore generale Carlo Bramezza. Quest’ultimo nei giorni scorsi, infatti, ha nominato il dottor Antonio Di Caprio nuovo direttore sanitario dell’Ulss7 Pedemontana.

44 anni, residente a Bassano del Grappa, Di Caprio era già il direttore sanitario degli ospedali di Asiago e Bassano. Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva presso la Seconda università di Napoli, successivamente ha arricchito il proprio curriculum con due master di secondo livello in “Programmazione, organizzazione e gestione in Sanità” e in “Health tecnology assestment: la valutazione delle tecnologie in Sanità”.

Era arrivato all’ospedale di Bassano nel 2012 e aveva assunto poi la direzione medica dell’ospedale di Asiago dal 2015 (ad oggi) e del San Bassiano del 2016 al 2020. In precedenza, era stato dirigente medico presso la direzione medica ospedaliera dell’ex azienda Ulss 17 (Monselice), dal 2008 al 2010, e presso l’ex Azienda Ulss 10 Veneto Orientale (San Donà di Piave), dal 2010 al 2012. Sempre in questi giorni è giunta la nomina del nuovo direttore amministrativo dell’Ulss 7 Pedemontana.