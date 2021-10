Ulss 7, riaprono gli sportelli Cup negli ospedali di Bassano e Santorso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il ritorno alla normalità post-pandemia passa anche attraverso i sistemi di prenotazione delle visite in ospedale. Da martedì 2 novembre sarà infatti nuovamente possibile recarsi di persona presso i Centri unici di prenotazione (Cup) degli ospedali di Santorso e Bassano. Lo ha deciso la direzione dell’Ulss 7 Pedemontana per agevolare l’accesso dell’utenza alla prenotazione delle prestazioni specialistiche.

Più precisamente, in questa fase saranno riattivati due sportelli per ciascun ospedale, che saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. In ciascuno ospedale è inoltre attivo anche uno sportello per il ritiro dei referti, ad accesso diretto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

“Sicuramente – sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza – l’elevato livello di digitalizzazione che ormai abbiamo raggiunto anche nei servizi sanitari ci ha consentito, nell’ultimo anno e mezzo, di continuare a garantire l’accesso e la continuità della maggior parte delle attività e servizi, ma è indubbio che esiste una fascia di popolazione per la quale è più semplice e immediato poter accedere di persona al Cup. Anche la riapertura di questi sportelli rientra in un generale, progressivo ritorno alla normalità reso possibile dall’elevato livello di copertura che abbiamo raggiunto con la vaccinazione anti-Covid, che si sta rivelando determinante nel tenere sotto controllo i contagi, così come il mantenere le misure di prevenzione”.

“A questo riguardo – prosegue Bramezza – chiediamo fin d’ora la collaborazione dei cittadini per mantenere il distanziamento quando si recheranno agli sportelli: farlo è una responsabilità condivisa di tutti. E sempre nell’ottica di ridurre le code e i rischi di assembramento, chiediamo ai cittadini che non hanno difficoltà a utilizzare la prenotazione online di continuare a utilizzare comunque primariamente questo sistema”.