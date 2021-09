Un cervo a spasso in centro storico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lunedì il centro storico di Bassano ha avuto un visitatore particolare. Si tratta di un esemplare di cervo che se ne andava a spasso tra le vie nel cuore della città. Ad avvistarlo, in viale dei Martiri verso le 6 di mattina, è stato il bassanese Giuseppe Rossato che è riuscito anche a riprenderlo con il suo smartphone. Nei pochi secondi di video, pubblicato sulla pagina Facebook “Bassano senza censura”, si vede l’animale che con un balzo oltrepassa la ringhiera lungo il viale e fugge a tutta velocità verso Prato Santa Caterina.

In poche ore il video girato da Rossato – che ha definito l’episosio “un meraviglioso incontro mattutino – è stato condiviso innumerevoli volte facendo così il giro del web. Tantissimi i commenti sui social, dove in molti si sono dimostrati preoccupati per le sorti del cervo, lontano dal suo habitat, oltre ad apprezzarne la bellezza e l’eleganza innata. In realtà non è la prima volta che il centro di Bassano “attira” animali inusuali per il luogo. Lo scorso aprile, infatti, un capriolo era stato immortalato mentre attraversava il Ponte Vecchio ancora sotto restauro.