Schianto fra tre mezzi in Valsugana: una donna ferita, dieci chilometri di coda

Sono tre i mezzi coinvolti nell’incidente stradale che alle 16,30 di lunedì 25 ottobre ha mandato in tilt il traffico sulla strada statale 47 “Valsugana”, nel territorio comunale di Valbrenta.

Nello schianto sono stati coinvolti tre veicoli e una donna, ferita, è stata portata in ospedale con un codice di media gravità. Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime.

Per la precisione, l’incidente è avvenuto nelle corsie in direzione di Trento, in località Campolongo, poco dopo il ponte davanti alla “Casa del fiume”. Coinvolti una Fiat 500, un furgone che si è scontrato frontalmente con una terza auto. Le ripercussioni sul traffico sono state importanti, con code fino a 10 chilometri, provocate anche dalla contemporanea chiusura per lavori del ponte di Oliero e di alcune strade secondarie di San Nazario. La colonna di auto in coda ha inziiato a ridursi solo intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del sinistro.