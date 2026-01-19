Furgone a fuoco in A4 prima dell’alba: in salvo i quattro occupanti

Momenti di paura all’alba di oggi, lunedì 19 gennaio, in autostrada A4 per un furgone che ha preso fuoco poco dopo l’uscita di Grisignano di Zocco in direzione di Venezia. La richiesta di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco di Vicenza è scattata alle 6.30.

Il conducente del mezzo ha visto uscire del fumo dal volante e in un battibaleno le fiamme hanno iniziato ad avvolgere l’intero cruscotto; fortunatamente, nonostante la rapidità di propagazione, il fatto è successo in prossimità di una piazzola di sosta e così il guidatore è riuscito a fermare il veicolo ed a far scendere gli altri tre occupanti.

La prima partenza dei pompieri, giunta sul posto dalla centrale con due mezzi e cinque operatori, ha spento le fiamme con l’ausilio della schiuma filmante, garantendo così la sicurezza dell’area. Il mezzo è andato completamente distrutto. L’autostrada non ha risentito di ripercussioni legate al traffico e non si sono regitrati feriti. L’intervento si è concluso in circa due ore.

