Auto fuori strada sfonda una ringhiera: ferita la mamma, illesi nonna e due gemellini

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’uscita di strada avvenuta nel primo pomeriggio a Grumolo delle Abbadesse, nella quale son rimaste coinvolti due neonati, la loro mamma e la nonna.

Lo schianto, avvenuto alle 13.45 nella centrale via Roma, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: a rimanere ferita è stata solo la conducente, mentre i due gemellini e la nonna sono rimasti illesi.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, rimasta bloccata nell’Audi A4. La donna, una 32enne, è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere portata in ospedale: l’ipotesi più probabile è che sia stata colta da un malore prima di finire contro il muretto, la ringhiera e quindi la siepe di un’abitazione. I due neonati sono stati affidati al papà, che nel frattempo era arrivato sul posto. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.