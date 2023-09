Urto in strada tra una Classe A e un trattore: la vettura finisce nel fossato. Un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiamata in regime di urgenza stamattina per i pompieri vicentini, chiamati in soccorso del conducente di un’automobile “piantatasi” nel fossato adiacente alla strada a Grumolo delle Abbadesse, dopo l’urto con un mezzo agricoli. L’allarme è scattato alle 7 e 30 di venerdì, da via Roma, l’arteria che attraversa il paese. Sul posto inviata anche un’autoambulanza.

La Mercedes Classe A con a bordo il solo guidatore sarebbe carambolata nel fossato dopo la collisione con un trattore, in quel momento in marcia sulla stessa strada.

Del tutto illeso il conducente in cabina di guida del veicolo agricolo, mentre per l’uomo al volante dell’auto e che viaggiava solo, diretto presumibilmente sul posto di lavoro – non sono note per ora le sue generalità a la provenienza – si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza per estrarlo dalla parte anteriore dell’abitacolo, dopo aver rimosso il lunotto.

Per estrarlo in sicurezza, al fine di affidarlo ai sanitari del Suem 118 in attesa, i pompieri hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori. Il ferito è stato preso in cura e trasferito in ospedale a Vicenza, pare in codice giallo di media gravità ma solo dopo gli accertamenti diagnostici richiesti si potrà definire il quadro di salute dell’automobilista.

I Carabinieri della stazione locale sell’Arma si sono occupati del traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.