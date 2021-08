Rogo tra i campi, i pompieri salvano il mais dalle fiamme. Notte di lavoro per la bonifica

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Vicenza, impegnati per tutta la notte e ben oltre l’albeggiare per aver ragione di un nuovo rogo che si è sviluppato in un terreno di proprietà di un’azienda agricola locale di Camisano.

Il comando provinciale dei pompieri vicentini, che risponde al numero di emergenza 115, è stato messo al corrente del problema alle 22.30 circa di ieri sera, domenica, inviando subito una squadra in via Malspinoso nella cittadina di confine con la provincia padovana.

Di fronte agli operatori un rogo già sviluppato, alimentato da un mucchio di sterpaglie e rami che erano stati accatastati sì a distanza di sicurezza dagli edifici rurali e dai depositi di materiale e attrezzature della zona ma, pur sempre, nelle immediate vicinanze di un campo seminato a mais che poteva venire a sua volta compromesso.

Motivo per cui gli operatori si sono messi subito al lavoro, procedendo a circoscrivere per sezioni la portata dell’incendio, fino a spegnerlo definitivamente. Successivamente, per evitare riprese con nuove accensioni, è stata eseguita la bonifica a puntino dell’ampia area interessata dalle fiamme, conclusa questa intorno alle 8 di stamattina. Si è così riusciti ad evitare danneggiamenti alla coltura, limitando al minimo le conseguenze di un incendio le cui cause al momento rimangono del tutto ignote.

Toccherà ai carabinieri della stazione locale, con il supporto della relazione della squadra dei vigili del fuoco impegnata stanotte, cercare di darne coerente spiegazione. A patire le conseguenze del problema anche parte della vegetazione naturale martoriata intorno ai terreni agricoli. Da capire se l’origine sia da catalogare come dolosa o colposa.

Contemporaneamente la scorsa notte sull’Altopiano di Asiago un altro incendio in mezzo alla natura ha tenuto sotto scaccio gli operatori per parecchie ora, fino a stamattina. “Spettacolari” le immagini dei pompieri sui tronchi avvolti dalle fiamme.