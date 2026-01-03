Incendio a Crans Montana: indagati i gestori del locale

Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine penale nei confronti dei due gestori del bar Le Constellation presso la località sciistica di Crans Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno un terribile incendio ha causato la morte di 40 persone. “Le accuse sono di omicidio per negligenza, lesioni personali per negligenza e incendio per negligenza”, hanno dichiarato in un comunicato la polizia e la procura del Cantone svizzero sud-occidentale del Vallese.

L’ipotesi principale è che l’incendio sia stato innescato dalle candele pirotecniche posizionate su bottiglie di champagne, che avrebbero dato fuoco al soffitto coperto con pannelli fonoassorbenti. Le autorità stanno verificando se il loro materiale fosse conforme alle norme e se l’uso di tali dispositivi fosse consentito. Jacques Moretti ha dichiarato che il locale era stato ispezionato tre volte negli ultimi dieci anni e che tutto era stato realizzato nel rispetto delle regole.

Il bilancio aggiornato del devastante rogo parla di almeno 40 morti, di cui 4 identificati, e 121 feriti di cui 5 non identificati. Lo ha reso noto l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Tra i feriti anche 14 cittadini italiani, mentre sei italiani risulterebbero ancora dispersi. La polizia cantonale del Vallese ha identificato formalmente i corpi di quattro cittadini svizzeri, due donne di 16 e 21 anni e due uomini di 16 e 18 anni, che sono stati riconsegnati alle famiglie. Tra i feriti, 113 persone sono state finora identificate.

In Italia, l’ospedale Niguarda di Milano è diventato il principale punto di riferimento per i sopravvissuti italiani. Oggi al nosocomio è arrivata una nuova paziente proveniente da Zurigo. Si tratta di una 16enne definita precedentemente ‘non trasportabile’ ma le ultime valutazioni dei sanitari svizzeri ne hanno autorizzato il trasporto. La sua situazione si conferma grave. In questo momento sono quindi 9 i pazienti ricoverati nell’ospedale milanese.