Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia. Attacco a un bar e a un hotel nel Kherson: 27 vittime

Non si fermano le operazioni militari in Ucraina: nella notte un ospedale è stato colpito da tre droni nel Chernihiv, mentre Zaporizhzhia è stata al centro di intensi bombardamenti. In Russia invece la regione di Samara sarebbe stata colpita da droni, che avrebbero centrato delle raffinerie.

Nell’attacco di questa notte a Zaporizhzhia decine di edifici sono stati danneggiati e un centro commerciale ha preso fuoco. Lo dichiara Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale e del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina, che aggiunge: “Durante le feste per il nuovo anno la Russia non ha smesso di attaccare Zaporizhzhia e i suoi sobborghi. Ieri sera ha avuto luogo uno degli attacchi con droni più massicci”, ha sottolineato Fedorov secondo il quale una parte significativa degli obiettivi russi è stata distrutta dalle forze di difesa aerea ucraine mentre si avvicinavano alla città. Ciò ha evitato vittime tra i residenti. Contemporaneamente, i russi hanno colpito Zaporizhzhia con droni ben 9 volte, colpendo edifici residenziali, strutture commerciali e infrastrutture. Stamattina – aggiunge – sono state registrate decine di danni a case e locali commerciali. La Russia ha tentato di nuovo di colpire le infrastrutture energetiche la scorsa notte, ma da questa mattina tutti i residenti della regione hanno l’elettricità”.