Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia. Attacco a un bar e a un hotel nel Kherson: 27 vittime
Non si fermano le operazioni militari in Ucraina: nella notte un ospedale è stato colpito da tre droni nel Chernihiv, mentre Zaporizhzhia è stata al centro di intensi bombardamenti. In Russia invece la regione di Samara sarebbe stata colpita da droni, che avrebbero centrato delle raffinerie.
Nell’attacco di questa notte a Zaporizhzhia decine di edifici sono stati danneggiati e un centro commerciale ha preso fuoco. Lo dichiara Ivan Fedorov, capo dell’Amministrazione militare regionale e del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina, che aggiunge: “Durante le feste per il nuovo anno la Russia non ha smesso di attaccare Zaporizhzhia e i suoi sobborghi. Ieri sera ha avuto luogo uno degli attacchi con droni più massicci”, ha sottolineato Fedorov secondo il quale una parte significativa degli obiettivi russi è stata distrutta dalle forze di difesa aerea ucraine mentre si avvicinavano alla città. Ciò ha evitato vittime tra i residenti. Contemporaneamente, i russi hanno colpito Zaporizhzhia con droni ben 9 volte, colpendo edifici residenziali, strutture commerciali e infrastrutture. Stamattina – aggiunge – sono state registrate decine di danni a case e locali commerciali. La Russia ha tentato di nuovo di colpire le infrastrutture energetiche la scorsa notte, ma da questa mattina tutti i residenti della regione hanno l’elettricità”.
Proseguono inoltre le polemiche sull’attacco a un bar e a un hotel nel Kherson controllato dai russi, in cui sono morte decine di persone e 50 sono state ferite. La portavoce del Comitato investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko, ha aggiornato a 27 il bilancio delle vittime dell’attacco al villaggio di Khorly, nella parte della regione di Kherson sotto il controllo di Mosca. Tra le vittime figurano anche due bambini. Trentuno persone, tra cui cinque bambini, sono state ricoverate.
Il governatore filorusso della regione ucraina di Kherson ritiene inoltre che le unità di controllo droni delle forze armate ucraine potrebbero essere le autrici dell’attacco di Capodanno all’hotel di Khorly e dell’attacco a un’auto a Tarasovka, poiché erano state trasferite nell’area.