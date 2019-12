Vaticano, mille denunce di abusi sessuali nel mondo. Papa Francesco: combattere questa piaga

>1000 denunce nell’ultimo anno. E’ quanto ha reso noto John Joseph Kennedy, capo Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede, parlando della mole di segnalazioni che arrivano all’ufficio e che riguardano gli abusi sessuali. Cifra record, sottolinea Kennedy, che aggiunge: “Stiamo effettivamente assistendo a uno tsunami di casi, al momento, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima” ha sottolineato, riferendosi ai casi più eclatanti emersi in Argentina, Messico, Cile, Italia, Polonia e Stati Uniti. “Per evadere tutti i documenti relativi al 2019, il quadruplo di quanti se ne gestivano un decennio fa, il personale” ha spiegato Kennedy “dovrebbe lavorare sette giorni alla settimana”.

Del fenomeno ha parlato anche Papa Francesco, in un messaggio lanciato insieme al Segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres: “Dobbiamo tutti insieme combattere questa piaga”.

Gli oltre mille casi di abusi sessuali da parte di prelati hanno linfa quotidiana. Di oggi, infatti, la notizia dell’arresto, ad Ercolano, di un sacerdote della Congregazione di don Orione con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una persona disabile. La posizione dell’uomo, all’epoca dei fatti amministratore di sostegno della vittima e vicedirettore dell’Istituto che si occupa di riabilitazione di persone disabili, è aggravata dal fatto che la violenza sia stata commessa abusando dello stato di inferiorità psichica della vittima.