Arrivato a Roma il vaccino anti-covid. Al via domani il vax day

Intanto le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 sono arrivate stamattina anche in molti altri Paesi dell'Unione Europea. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter ha scritto: “Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Il vaccino è stato consegnato. La vaccinazione inizierà domani nell'Ue. Le Giornate europee della vaccinazione sono un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia”.

Il ministro Di Maio dichiara: "Primi vaccini al personale medico, come promesso. Avevamo detto che prima della fine dell'anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà. I primi vaccini saranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita. Alle nostre forze bianche un augurio di Buon Natale e un grazie per tutto quello che stanno facendo, anche oggi in questa giornata di festa. Di Maio poi ha aggiunto: “Ci riprenderemo le nostre libertà e”.