Natale con “maria”. Ragazza abbassa il finestrino agli agenti e l’odore la tradisce

Il Santo Natale festeggiato in proprio con la “profana” marijuana costa la patente e una segnalazione al prefetto di Vicenza a una giovane donna della vallata dell’Agno, in transito a Thiene nella prima serata del 25 dicembre.

La 27enne fermata dagli agenti del consorzio di polizia locale NE.Vi. in servizio ieri, infatti, deteneva nell’auto oltre 7 grammi e mezzo di “maria”, il cui inconfondibile odore è stato percepito dalla pattuglia una volta abbassato il finestrino.

Il controllo è avvenuto ieri sera alle 20.10 per la precisione di fronte al Teatro Comunale. Era una delle rade macchine di passaggio per la città altovicentina in quel frangente, in rispetto delle restrizioni alla libera circolazione contenuti nel pacchetto di misure del Dpcm “natalizio”. All’interno dell’abitacolo la sola conducente, una ragazza di nazionalità indiana munita di valide motivazioni autocertificate per recarsi a Thiene.

Ma che, a quanto pare per rendere meno noioso il tragitto dai dintorni di Valdagno, si era “attrezzata” con 7,62 grammi di marijuana, oltre a quelli già bruciati in precedenza visto la fragranza che proveniva dal finestrino abbassato. La giovane donna, messa di fronte all’evidenza, ha subito offerto collaborazione consegnando un sacchetto agli agenti di polizia locale, contenente la sostanza illecita. Oltre allo spinello che non aveva fatto in tempo a fumare del tutto e un grinder per la macinazione della marijuana in ciuffo.

La serata di Natale per la 27enne – le iniziali non sono state rese note – si è conclusa così al comando thienese di via Rasa dove, oltre allo scambio di auguri per il residuo Natale in corso, si è proceduto al ritiro della patente di guida, oltre al sequestro della sostanza “protagonista” della vicenda. Ritenuta in questo caso compatibile con il consumo personale e, quindi, con elementi insufficienti a giustificare una denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti.