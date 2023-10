Bus precipita dal cavalcavia a Mestre, bilancio drammatico

I fatti ieri sera intorno alle 20 quando, per cause in corso di accertamento, il bus navetta è precipitato dal cavalcavia facendo un volo di oltre 30 metri e poi ha preso fuoco. Trasportava alcuni turisti stranieri che stavano rientrando a Margera dopo una giornata a Venezia. A causare l’incidente, tra le prime ipotesi, un malore dell’autista, un italiano di 40 anni, anche lui tra le vittime o un principio di incendio antecedente all’incidente. Le forze dell’ordine stanno recuperando in queste ore le immagini delle telecamere della zona per cercare di ricostruire i fatti.

La circolazione dei treni è stata subito bloccata e gli ospedali sono stati allertati per accogliere le persone estratte dalle lamiere, 5 in condizioni gravi, cittadini ucraini, un francese, un tedesco e un croato. Feriti anche 4 minori, 2 ragazzi di 16 anni e 2 bambini. In particolare, una bambina di 4 anni è ricoverata presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Padova.

“Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole”, scrive su Facebook il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato: ‘Tra le vittime sono state identificate alcune persone ucraine, probabilmente turisti’.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “sta seguendo l’evoluzione del drammatico incidente di Mestre”, riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che un pullman è precipitato a Mestre.