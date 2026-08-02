Cinque morti e ventisette feriti nello schianto tra pullman, camper e auto sulla Terni-Rieti

È diil drammatico bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada“Ternana”, al confine tra Lazio e Umbria, nel tratto compreso tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco.

Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e tre automobili. Il mezzo pesante avrebbe centrato in pieno il camper, provocando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità mentre il bilancio dei feriti è particolarmente pesante. L'area era infatti interessata da un violento acquazzone, accompagnato da forti raffiche di vento, che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata, complicando ulteriormente la circolazione e il lavoro delle squadre di emergenza. Le indagini proseguono per chiarire se il maltempo abbia avuto un ruolo determinante nella tragedia o se vi siano altre cause all'origine del violento impatto.Tre persone, in condizioni critiche, sono state trasportate in codice rosso negli ospedali della zona grazie all'intervento degli elicotteri dell'Ares 118 e del 118 Umbria. Altre 24 persone, con lesioni di minore gravità, sono state soccorse e trasferite nei pronto soccorso del territorio con codici gialli e verdi. Poco dopo l'incidente, la statale 79 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le attività di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.