Coronavirus: calano ancora contagi. 12 i morti. Robot tampone covid.

Sono 1.108 i nuovi casi di coronavirus in Italia (in diminuzione rispetto ai 1.297 contagi di ieri) a fronte di 52.553 tamponi eseguiti (ieri 76.865).

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 12 per un totale di vittime, da inizio emergenza, che arriva a 35.553. Si segnalano anche 223 guariti e dimessi in più. Gli attualmente positivi sono 32.993, con un incremento di 915.

Tra i dati più significativi da osservare c’è quello riguardante il numero di ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore il conto è aumentato di altri 9 pazienti il totale a 142. I ricoverati con sintomi sono ora 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare invece 31.132 (+870).

L’unica regione senza nuovi positivi è la Valle d’Aosta, al pari della provincia autonoma di Bolzano, mentre l’aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l’Emilia Romagna 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività.

Per limitare la diffusione del Covid-19 dal paziente al medico gli ingegneri della società di biotecnologia di Taiwan, Brain Navi, hanno progettato un braccio robotico che esegue in maniera automatica i test con il tampone nasale. Il robot tampone è dotato di un autopilota e utilizza delle funzioni simili a quelle del sistema di navigazione per la chirurgia cerebrale. Inoltre ha integrato il riconoscimento facciale e le immagini in 3D.