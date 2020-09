A Torri di Quartesolo l’esondazione dei canali ha reso le strade dei torrenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ Torri di Quartesolo la zone più colpite stamane all’alba dalle violente piogge torrenziali che son cadute sul vicentino e che hanno provocato danni anche a Dueville e Villaverla.

Le immagini parlano da sole e sono state centinaia le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, taglio rami e piante pericolose. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte.

A Torri di Quartesolo, in particolare, la situazione si è rivelata molto critica nelle vie Firenze e Bologna per la presenza di oltre 30 centimetri di acqua in alcuni punti del piano stradale con l’allagamento di tutti i garage interrati. Una pianta ad alto fusto è caduta, invece, a Monte Berico. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero e il supporto delle squadre di Venezia, Rovigo e Treviso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile (anche da fuori paese) e la polizia locale. I canali e le rogge non avrebbero retto la gran quantità d’acqua caduta e sarebbero esondati in più punti.

Al momento in tutta la provincia stanno operando 12 squadre dei pompieri, impiegate soprattutto nei prosciugamenti. Alle ore 10 la sala operativa del 115 ha ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso: 24 interventi sono stati già portati al termine, 10 sono in fase di svolgimento, 40 chiusi perché non più necessari, 77 in verifica e attesa.