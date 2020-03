Coronavirus, Conte annuncia un decreto aggiuntivo per l’emergenza. Più di mille i contagiati in Italia

Il governo sta lavorando per mitigare l'impatto negativo sull'economia dell'emergenza coronavirus. A sottolinearlo è il premier Conte, che annuncia unper il quale verrà chiesta l'autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit in accordo con le autorità europee. Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha annunciato un pacchetto di risorse da, pari allo 0,2% del Pil. Intanto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha annunciato di voler richiamare in servizio infermieri e medici in pensione.In Italia intanto, un'infezione per la quale nelle ultime ore sono morte altre 8 persone, facendo salire a 29 il numero delle vittime. Aumentano per fortuna anche i guariti già dimessi, 50, secondo i dati della Protezione civile (ma le singole regioni forniscono un dato maggiore, 60 solo a Milano, per le diverse metodologie di conteggio). Ancora scuole chiuse in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

C'è una prima vittima da coronavirus negli Stati Uniti e la compagnia aerea American Airlines decide di sospendere sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall'aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami. Nella Corea del Sud intanto sono stati riportati 376 nuovi casi nelle ultime 24 ore e con 3.526 contagi è quindi il Paese più colpito dopo la Cina. La Thailandia ha registrato il primo decesso per il Covid – 19: si tratta di un 35enne. Prima vittima in Australia. Un 78enne, che ha contratto il coronavirus insieme a sua moglie a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Cresce l'allarme in Europa. Cento i casi in Francia. In Croazia è stato accertato il settimo caso di contagio.