Coronavirus, salgono i contagi. A Milano giunto in Fiera il primo dei 6 pazienti attesi

Sono 19.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 484.863 casi. I decessi da ieri sono 91, 2.352 i dimessi. I tamponi processati sono 182.032. Le Regioni più colpite sono: Lombardia (+4.916), Campania (+2.280) e Piemonte (+2.032). Superati i mille pazienti in terapia intensiva: 57 in più di ieri.

Continua l’aumento dei casi di coronavirus in Lombardia. Come annunciato dal governatore Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5mila nuovi contagi” e “soprattutto 350 ricoveri in più tra, terapia intensiva e non intensiva”. Fontana, che ha confermato la didattica a distanza per le superiori, ha poi aggiunto che “il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta” e che solo “a Milano ci sono circa mille nuovi casi”. E’ arrivata in Fiera a Milano intanto la prima delle ambulanze che devono trasportare i sei pazienti che saranno curati nella struttura dedicata all’emergenza Covid che è riaperta da oggi. Proprio oggi all’ospedale ha voluto essere presente Guido Bertolaso l’ex direttore della protezione civile che è stato incaricato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana della realizzazione del progetto, finanziato interamente con donazioni. E’un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del milanese il primo paziente ad essere ricoverato nel Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano.

Vincenzo De Luca annuncia il lockdown in Campania. “Procederemo alla chiusura di tutto, non basta l’ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia”, ha detto il governatore. Nelle ultime 24 ore nella Regione sono stati registrati 2.280 nuovi casi di coronavirus: è il dato più alto dall’inizio della pandemia. L’ordinanza è prevista tra sabato e domenica.

In Veneto sono stati registrati 1.550 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dall’inizio della pandemia. Il numero totale di infetti sale così a 41.140. Si contano anche altre 7 vittime, per un conteggio complessivo di 2.308 morti. I ricoveri nei reparti non critici sono 600 (in aumento di 12 unità) mentre in terapia intensiva si trovano 70 pazienti (+4). Lo riferisce il bollettino della Regione.