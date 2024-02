Scende la neve, “fioccano” ordinanze, divieti e precauzioni nei Comuni di montagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Perturbazioni in corso in tutto il Vicentino, con pioggia prolungata a scendere in pianura e fioccate di neve da mille metri in su in media montagna, e con i primi accumuli di soffice bianco gelato arrivano in concomitanza le ordinanze dei Comuni, dettata dalla salvaguardia dell’incolumità di residenti e visitatori.

A Valli del Pasubio chiuso al passaggio il Ponte Tibetano Avis, poco lontano dal Comune di Recoaro arriva la notizia dell’interdizione della strada provinciale che porta in quota verso il Rifugio Campogrosso, raggiungibile solo a piedi, dove si contano alle 16 di venerdì circa 30 centimetri di neve fresca.

Vista la portata attuale del maltempo in corso, pur non riscontrando fino a questo momento situazioni di alto rischio, viene sconsigliato da più parti di prendere la strada verso località montane delle Piccole Dolomiti, se non per necessità. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, torrenti, canali e fiumi del Vicentino, non si registrano ad ora necessità di interventi, ma ad esempio a Monte di Malo il sindaco locale Mosè Squarzon avvisa la cittadinanza del livello di attenzione sul “Rana” e su altri piccoli corsi.

Per quanto riguarda l’Altopiano dei 7 Comuni, solo pioggia abbondante in discesa almeno per il momento sul centro di Asiago ma la neve potrebbe cadere copiosa nelle prossime ore all’abbassarsi ulteriore delle temperature. Neve che ha già reimbiancato vette e valli intorno salendo di quota. Nelle località e stazioni sciistiche di Campomulo e Campolongo in corso invece le nevicate e paesaggi “bianchi” su boschi e prati.