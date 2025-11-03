La legge del Menti rimane “Tala” e quale: settima vittoria in casa. Che arriva all’ultimo assalto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un Vicenza da 10 ma senza la lode quello che vince ancora al Menti di fronte al proprio pubblico, sfondando nel recupero la strenua resistenza del Giana Erminio e fissando sul 2-1 il punteggio finale della sfida. Niente lode perché per la quinta partita consecutiva i berici di Fabio Gallo subiscono un gol (compresa l’eliminazione dalla Coppa Italia di mercoledì scorso con lo 0-1 Pro Vercelli), ma ciò che conta infine è tenere il passo – triplo – delle inseguitrici Lecco (che rifila il 5-1 pesante all’Arzignano Valchiampo) e Union Brescia e soprattutto il margine di 5 punti di distacco in classifica.

Seppur all’ultimo assalto e nel tempo di recupero confermata ancora una volta “la legge del Menti”, valida solo in campionato dove si è vinto sempre (7 volte su 7), in cui decisiva si è rivelata ancora la profondità di una rosa “imbottita” che permette al tecnico di pescare dei jolly dalla panchina. Non a caso la rete del 2-1 firmata da Talarico di testa e in campo da appena tre minuti, viene confezionata da due subentrati, con assist di Tribuzzi entrato a sua volta da una quindicina di minuti. Di Caferri il primo gol della domenica con deviazione del quasi omonimo Ferri sul tiro, all’inizio iella ripresa, dopo i primi 45′ parecchio scialbi – e non è una novità -, di Previtali per gli ospiti arrivati da Gorgonzola il centro del pareggio alla mezzora.

Il 2-1 permette insomma al L.R. Vicenza di legittimare la vetta in solitaria tenendo a debita distanza (5 punti) la coppia di inseguitrici lombarde, con in particolare l’Union Brescia che si dimostra ancora al galoppo – il poker di successi filati – ma anche con un Lecco debordante alla luce della cinquina amara per gli colori vicentini, quelli dell’Arzignano. Avanza a suon di vittorie anche il Cittadella dopo l’avvio nero di torneo in serie C, con i padovani a mettere in serie 12 punti in quattro partite e appostarsi subito dietro l’Inter Under 23, guarda il caso la prossima sfidante della capolista. Si giocherà domenica all’ora di pranzo in trasferta, con il calcio d’inizio alle 12.30 allo U-Power Stadium di Monza. Sulla panchina nerazzurra l’ex fiamma Stefano Vecchi.

Se il Vicenza ne ha vinte 10 su 12, numeri impietosi per i giallocelesti, che sulla dozzina di match giocati ne hanno portati a casa 2 – con un bottino fin qui di 10 punti e il quartultimo posto in piena zona playout – e sono passati ormai due mesi dall’ultima vittoria in serie C, non tenendo conto della coppa. I cinque gol incassati a Lecco fanno tremare ogni certezza acquisita a inizio stagione tra squadra e la panchina del club della vallata del Chiampo, con la squadra a indossare da ieri la maglia nera di peggior difesa del torneo, con una media di due reti (24 in totale) incassate a partita. Di Rossoni, a Lecco, il gol della bandiera siglato alla mezzora del 1° tempo ma già sul punteggio di 0-3.

