Ema, nuova ondata Covid in arrivo nelle prossime settimane

“Questo è il momento di essere protetti in vista dell'ondata in arrivo. Ciò è di particolare importanza per quanti sono a rischio di sviluppare una malattia grave come le persone oltre i 60 anni, le donne incinte e quanti hanno più patologie o condizioni rimarcate. Vaccinatevi il prima possibile, a prescindere dalla variante che il vaccino affronta: tutti i vaccini autorizzati agiscono in modo sicuro ed efficace contro la malattia grave”.