Giornata mondiale contro il cancro. Ancora troppe differenze tra Nord e Sud Italia

si è osservato un ritorno ai dati pre-pandemici per quanto riguarda la copertura dei programmi di prevenzione secondaria. Ma non basta, perché restano ancora troppe differenze regionali. In particolare, nel 2021, al Nord i valori di copertura della mammografia hanno raggiunto il 63% rispetto al 23% al Sud. Per lo screening colorettale (ricerca del sangue occulto nelle feci) il dato è del 45% rispetto al 10%. Nello screening cervicale, al 41% delle Regioni settentrionali fa da contraltare il 22% di quelle meridionali”. L'Italia, però, sconta anche un eccesso di burocrazia: il 50% del tempo di ogni visita oncologica è assorbito da adempimenti burocratici e per questo gli specialisti chiedono di assumere più personale.

L'importanza della prevenzione. "Nel 2022, in Italia – afferma il presidente Aiom Saverio Cinieri – sono stati stimati 390.700 nuovi casi di cancro. Il 40% può essere però evitato agendo su fattori di rischio. In particolare, il fumo è il principale fattore di rischio, associato all'insorgenza di circa un tumore su tre e a ben 17 tipi di neoplasia". Schillaci annuncia misure a favore della prevenzione già a partire dai banchi di scuola e sottolinea la necessità di garantire una presa in carico a 360 gradi a tutti i pazienti, che in Italia superano quota 3,6 milioni. La prevenzione è l'arma vincente anche secondo il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ed il ministro Schillaci. "Il cancro, ha detto Schillaci, è la patologia cronica potenzialmente più prevenibile e oggi anche più curabile. Intervenire sui principali fattori di rischio, come fumo, alimentazione scorretta e inattività fisica, è infatti la strategia di promozione della salute più efficiente a lungo termine: possiamo evitare il 50% delle morti per tumore. Per questo – sottolinea ancora Brusaferro – stiamo predisponendo iniziative dirette a promuovere la cultura della prevenzione a partire dalle scuole elementari, per incoraggiare l'adozione di stili di vita sani. E con lo stesso intento stiamo definendo un aggiornamento della normativa sul fumo".

Molte Regioni del sud non sono ancora riuscite a recuperare i ritardi accumulati durante l'emergenza sanitaria. “È necessario un impegno straordinario per migliorare i livelli di adesione in queste aree” dice l’Aiom aggiungendo che proprio per colmare il divario territoriale, il prossimo lancio di una, con spot, opuscoli e iniziative.a fronte di 18 mln di nuovi casi e 10 mln di morti ogni anno nel mondo per cancro, in Europa il 32% dei decessi per tumore è associato a povertà e bassa istruzione”.