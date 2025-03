Un Ocjo (di riguardo) per la sicurezza sul lavoro. Creando una cultura sul tema, anche con il teatro

Un tema importante, quotidiano e vitale. E’ quello della sicurezza sul luogo di lavoro, a cui Siggi Group e Radio Eco Vicentino dedicano una puntata di Start Up, prendendo spunto da un evento formativo che ha proposto l’azienda vicentina di San Vito di Leguzzano. Un approccio certamente diverso da quelli abituali che, grazie alla modalità del teatro, va a toccare le “corde” e raggiunge molteplici obiettivi: coinvolgere emotivamente e insieme divertire chi assiste allo spettacolo, contribuendo a fissare nella mente dei destinatari quei messaggi e buone pratiche legati alla prevenzione che costituiscono la ragione prima di questa attività preziosa di divulgazione applicate alla sicurezza.

Intitolata “Ocjo“, prendendo a prestito il termine dal dialetto (sia friulano che veneto) che richiama all’attenzione e alla cautela, e rivolta datori di lavoro e dipendenti ciascuno per le proprie competenze e responsabilità. Ricordando, in più passaggi, come nella mentalità degli stessi imprenditori la sicurezza deve venire considerata come un investimento e non come un mero costo.

Si parla di attimi nel corso di Start Up insieme al consulente Marco Franzoni e a Roberta Marta ospiti di Gianni Manuel, attimi che possono trasformare una vita. Episodi, aneddoti e storie indicative raccontati in diretta, altre che hanno fatto da spunto alle rappresentazioni teatrali, tra casi realmente accaduti e di fantasia che non possono che far riflettere. E agire, poi, dove si riscontrano ancora lacune e dove è possibile migliorare sistemi di protezione e prevenzione attraverso strumenti fisici di antinfortunistica, la formazione mirata e cultura della sicurezza sul lavoro. E ben venga se poi l’approccio emotivo va a far breccia.

Bruzio Bisignano è il terzo ospite, nel suo caso raggiunto telefonicamente, ed è un po’ il “papà” di questo metodo innovativo di parlare di sicurezza attraverso il teatro. Un’idea che ha la sua genesi circa una ventina di anni fa, quasi per caso, in ambito sanitario, che poi si è sviluppata visto il successo sin dagli esordi, dopo il riscontro della reazione positiva della “prima” platea di allora. Oltre 200 gli spettacoli portati in giro per l’Italia in questi anni e una missione che si rinnova e si rigenera, arricchendone i contenuti e mantenendo saldi i principi fondanti che sottendono allo scopo di “seminare” cultura della sicurezza sui luoghi di occupazione. Coinvolgendo grandi aziende, associazioni di categoria – industriali ma non solo -, unità sanitarie locali, scuole professionali e ogni altro ente interessato. Nel podcast, tutto da ascoltare, questi ed altri spunti!