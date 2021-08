Green pass: da oggi l’obbligo per bar, palestre, cinema, teatri ed eventi

Entrano in vigore a partire da oggi, venerdì 6 agosto, le nuove regole legate all'introduzione del Green Pass obbligatorio, rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo a un tampone. Il certificato verde diventa indispensabile per poter accedere ai luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti, teatri, eventi culturali e musei.

Dopo un lungo dibattito ieri, sia in cabina di regia che in Cdm, si è invece deciso che per quanto riguarda i ristoranti degli alberghi, il certificato verde non sarà necessario, se il cliente alloggerà nell'hotel. A partire da oggi, invece, i ristoranti degli alberghi dovranno richiedere obbligatoriamente il green pass se il cliente, che siede al tavolo al chiuso, non soggiorna presso la struttura ricettiva.

La validità del green pass cambia in relazione alla modalità con cui viene rilasciato: in caso di vaccino ricevuto, solo la prima dose, il pass sarà generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva; in caso di seconda dose o dose unica la certificazione sarà generata entro i due giorni successivi e sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione; per il vaccino monodose il green pass sarà generato dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 9 mesi. Nei casi di tampone negativo il certificato Covid sarà generato in poche ore e avrà validità per 48 ore dalla dall’ora del prelievo. Nei casi di guarigione sarà generato entro il giorno seguente e avrà validità di 180 giorni.