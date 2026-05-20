Il femminicidio di Ilaria Sula: chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato Mark Antony Samson

Alla luce dell’andamento processuale, quanto accaduto nell’udineza di martedi 19 maggio era scontato. Dopo l’omicidio chiuse il cadavere in una valigia e lo gettò in un dirupo di Capranica Prenestina, nei pressi della Capitale. Ricordiamo che l’imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche da premeditazione, futili motivi e occultamento di cadavere. Secondo il pubblico ministero, Samson nell’appartamento di via Homs al quartiere Africano dove viveva con i genitori, colpì Ilaria con tre coltellate al collo.

La requisitoria del pm. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nel suo intervento ha ricostruito i vari passaggi della tragedia, dicendo: “Samson ha convocato Ilaria in un agguato, in casa di lui. Ilaria è stata stordita a pugni e poi accoltellata. Il ragazzo non ha avuto alcuna pietà mentre la colpiva a pugni e accoltellata. Non ha avuto pietà di lei quando l’ha buttata via come un rifiuto. Non ha avuto pietà di Ilaria perché dopo averla uccisa l’ha denigrata e offesa. Non ha avuto pietà quando dopo l’omicidio è andato a mangiare una piadina”.

Il pensiero dell’accusa su Mark Antony Samson e le parole dei genitori di Ilaria Sula. Il pubblico ministero ha aggiunto: “Samson è un soggetto abituato a mentire, manipolatore, ipocrita. Aveva intrappolato Sula in una relazione, aveva il controllo della sua vita”. In aula erano presenti anche i genitori della vittima. Flamur e Gezime Sula hanno dichiarato: “Abbiamo ascoltato quanto ha sofferto nostra figlia e siamo d’accordo con il procuratore aggiunto e il pm sulla richiesta del carcere a vita. Domani, 20 maggio, sarebbe stato il compleanno di Ilaria, il vero ergastolo lo abbiamo noi, perché lui ancora vive, respira, mangia e beve. Invece nostra figlia ha chiuso gli occhi per sempre”.