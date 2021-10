Incendio a Roma, crolla parte del Ponte dell’Industria. Nessuna persona coinvolta

. Il Ponte dell’Industria, meglio conosciuto Ponte di Ferro che collega i quartieri Ostiense e Marconi, è stato avvolto dalle fiamme durante la notte. Non sono coinvolte persone. Alcune parti esterne della struttura sono cadute nel Tevere, ma il ponte è rimasto in piedi.

La causa dell’incendio potrebbe essere una scintilla. Il rogo potrebbe aver preso il via, secondo i Vigili del Fuoco, dalle baraccopoli sottostanti, anche se le indagini non hanno ancora chiarito. Sono state coinvolte anche le tubature del gas, ma senza esplosioni anche se circa 180 famiglie dei quartieri coinvolti sono rimaste senza corrente e senza acqua.



Sul posto il Sindaco Virginia Raggi. “Si stringe il cuore per questo pezzo di storia”. Queste le parole del primo cittadino della Capitale, che poi ha aggiunto: “Per domenica mattina è stato convocato il comitato operativo comunale per cercare di ripristinare quanto prima tutti i servizi, gas e luce. Ora è in corso una verifica sulla stabilità del ponte ed al netto delle indagini cercheremo di riaprire quanto prima la viabilità. Ringrazio i vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente lavorando in situazione di grandissimo pericolo”.