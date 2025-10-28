Cade dalla mountain bike e sbatte il volto, 48enne in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Percorrendo un sentiero in località alle Piane, vicino a Contrada Reghelini, un ciclista di 48 anni è caduto dalla mountain bike e ha sbattuto il volto a terra. L’uomo, di Schio, è stato sbalzato in avanti dopo che la ruota anteriore si era bloccata. Dopo l’incidente è riuscito a chiamare la moglie, arrivata sul posto con un amico. Attivato verso le 14.30, il Soccorso alpino di Schio ha inviato 5 soccorritori, che hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno caricato in barella e trasportato per 150 metri fino all’ambulanza che lo attendeva su una strada bianca non distante. L’uomo, con un trauma al volto, è stato portato all’ospedale di Santorso.

