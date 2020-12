Maltempo, strade e ferrovie interrotte, crolla un ponte nel Bellunese. Il Mose evita acqua di 130 cm a Venezia

pericolo valanghe è "molto forte" di grado 5 di 5. In molte regioni oggi cadranno da 60 a 110 cm di neve e il forte vento da sud rende ancora più difficile la situazione, provocando accumuli di neve. crollo di un piccolo ponte su un torrente a Gosaldo in provincia di Belluno, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, fortunatamente vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. Da ieri sera i pompieri hanno compiuto 130 interventi per il maltempo nel Bellunese e 50 sono le squadre al lavoro. nel Modenese, per la rottura dell'argine del fiume Panaro. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte. 'ingrossamento del fiume Bacchiglione, che ha superato il livello di guardia dei quattro metri e mezzo, arrivando a 4,65. Gli abitanti del capoluogo veneto iscritti al servizio di allerta meteo comunale hanno ricevuto un sms che li invita in via precauzionale a spostare dagli interrati/cantine delle zone a rischio allagamenti i veicoli e altri beni. Intanto a Venezia il sistema di barriere del Mose è rimasto sempre sollevato, anche durante la notte evitando che sulla città si verificassero tra ieri e oggi due punte di acqua alta di 130 centimetri. Le schiere di paratoie, eccetto per l'abbassamento di Malamocco, sono in funzione da quasi da 40 ore consecutive. Allerta per il maltempo a Vicenza a causa dell, che ha superato il livello di guardia dei quattro metri e mezzo, arrivando a 4,65. Gli abitanti del capoluogo veneto iscritti al servizio di allerta meteo comunale hanno ricevuto un sms che li invita in via precauzionale a spostare dagli interrati/cantine delle zone a rischio allagamenti i veicoli e altri beni. Sono state disposte le evacuazioni degli abitanti della zona tra Gaggio e Nonantola,. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte. Il maltempo ha inoltre provocato ilin provincia di Belluno, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, fortunatamente vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. Da ieri sera i pompieri hanno compiuto 130 interventi per il maltempo nel Bellunese e 50 sono le squadre al lavoro. Sulle Dolomiti di Sesto, come anche sulle Dolomiti tra la Marmolada e Fiera di Primiero, ilè "molto forte" di grado 5 di 5. In molte regioni oggi cadranno da 60 a 110 cm di neve e il forte vento da sud rende ancora più difficile la situazione, provocando accumuli di neve.

Per motivi di sicurezza la lineatra Bolzano e il confine di Stato. Da ieri sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo motivo l'Austria non è raggiungibile tramite il valico.