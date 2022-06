Monza in serie A: grande festa in città e all’U-Power Stadium

Prima il pullman scoperto per le vie della città, tra cori, bandiere e fumogeni e un lungo corteo. Poi la premiazione nello stadio, con gli spalti gremiti ed un gran concerto organizzato per l'occasione. La cavalcata del Monza fino alla storica promozione in serie A è stata festeggiata in grande stile, con la presenza persino di Mario Balotelli, che del Monza ha vestito la maglia, senza riuscire a farsi leader, ma comunque sempre vicino a Galliani e Berlusconi.

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha consegnato la coppa dei playoff al Monza che vincendo col Pisa ha conquistato la sua prima promozione nella massima serie. Balata ha partecipato alla grande festa della squadra brianzola organizzata all'U-Power Stadium: dopo aver chiamato uno ad uno i giocatori, lo staff tecnico, applauditi dal pubblico nella passerella sul tappeto rosso, è stata consegnata la coppa poi alzata al cielo sotto una pioggia di coriandoli biancorossi.

“Quello che sta accadendo qui a Monza è insieme emozionante e notevole – ha commentato Silvio Berlusconi – perché ho visto su internet il pullman e c'era una cittadinanza numerosissima che salutava e applaudiva. Il mio sogno è di vedere il Monza fare bene in Serie A. Noi consideriamo di avere una buona squadra che possa anche così com'è fare bene. Se ci capiterà e potremo prendere qualche grande campione che possa portare alla squadra il segno della sua esperienza e anche della sua capacità di controllare e comandare gli altri, lo faremo volentieri”.