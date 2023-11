Sciopero generale: si fermano per 4 ore bus e metro. Nessun disagio per trasporto aereo

Lo sciopero generale di oggi, promosso da Cgil e Uil, per quanto riguarda i trasporti è consentito solo dalle 9 alle 13. Lo ha stabilito il Mit. In particolare si fermano i treni, i mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), i taxi e gli Ncc. Escluso invece il comparto aereo. Prevedono, invece, di fermarsi per 8 ore il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (nettezza urbana).

La situazione da Trenitalia a Italo fino a Trenord I treni di Trenitalia, Italo e Trenord si fermano dalle 9 alle 13. Il Gruppo Fs Italiane tramite una nota fa sapere che non si escludono “possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia”. Nel comunicato viene precisato che “gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero”. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte.

I taxi aderiscono alla protesta in modo totale o parziale per le 24 ore di oggi. Sono previsti disagi per chi deve prendere un traghetto o una nave: le partenze, a eccezione delle linee e dei servizi essenziali, saranno posticipate di 24 ore. Incrociano le braccia anche i trasporti funebri, il personale addetto al trasporto merci e alla logistica (salvo beni e prodotti essenziali il cui arrivo nei porti sarà garantito) e quello addetto alla viabilità autostradale (anche in questo caso saranno garantiti i servizi minimi per circolare in sicurezza).

Previsto uno sciopero generale di scuola, università, ricerca, formazione professionale e scuola non statale. La Flc Cgil ha spiegato la protesta con la necessità di alzare i salari, estendere i diritti, contrastare l'impoverimento di lavoratori e pensionati e la mancanza di prospettive per i giovani. Nel settore sanitario Nursind (il sindacato infermieristico) è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del personale, al netto del mantenimento dei servizi essenziali.



Lo sciopero di oggi è stato organizzato per esprimere dissenso nei confronti della Manovra e delle politiche economiche e sociali del governo.