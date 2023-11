Tennis, Atp Finals: Sinner vince il Gruppo Verde

Jannik Sinner batte anche Holger Rune, fa tre su tre alle Atp Finals e chiude al primo posto il suo girone (gruppo verde). Al Pala Alpitour, l'altoatesino si impone 6-2, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco e adesso attende di conoscere il suo avversario in semifinale: sarà il secondo del Gruppo Rosso (si decide oggi tra Alcaraz, Medvedev e Zverev). Il risultato provoca sì l'eliminazione del danese ma anche la qualificazione di Novak Djokovic. Sinner tornerà in campo domani.



La partita. Jannik Sinner ancora sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria su Djokovic e già certo della semifinale grazie al successo solo in tre set del serbo su Hurkacz, parte forte e vola subito sul 4-0, ipotecando con il punteggio di 6-2 un parziale lampo (32 minuti). Nel secondo set, l'italiano e il danese hanno a disposizione una palla break ciascuno tra il quarto e il quinto game, ma entrambe vengono annullate. Poi, qualche problema fisico sembra condizionare Sinner, che nella seconda parte cala: Rune ne approfitta e si guadagna tre palle break, riuscendo a concretizzare la terza che gli vale il 7-5. Tutto da rifare, dunque, per il 22enne di Sesto Pusteria.

Il terzo è quello decisivo. Lo scandinavo concede tre palle break, senza però cedere il servizio. Lo stesso deve fare Sinner sul 4-4, ma è proprio nel nono game che l'azzurro lancia l'assalto decisivo: subito 40-0 e, alla terza palla break, si porta in vantaggio. Al momento di servire per il match, l'altoatesino non sbaglia e chiude sul 6-2, 5-7, 6-4 dopo due ore e 32 minuti di gioco.