Spari di Capodanno con Delmastro: colpo partito dalla pistola di un deputato di Fdi. Opposizioni all’attacco

Diventa un caso politico il ferimento di un uomo raggiunto da un proiettile partito dalla pistola di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, durante una festa di Capodanno nel Biellese, alla quale era presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Lo sparo, “accidentale” stando alle parole di Pozzolo, arriva direttamente sulla scrivania di Giorgia Meloni.

Dal Pd a Italia Viva fino ad Alleanza Verdi e Sinistra, tutte le opposizioni chiedono un chiarimento alla premier. Mentre da Fratelli d’Italia minimizzano parlando di “incidente da non trasformare in un caso politico”.

Tutto è accaduto dopo la mezzanotte nella sede della Pro Loco di Rosazza, affittata dalla stessa sindaca, Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario. Pozzolo non era invitato ma è passato per fare gli auguri attorno all’1 di notte. Tirata fuori la pistola – una North american arms LR22, regolarmente detenuta – forse per mostrarla ai presenti, accade l’imprevedibile: dall’arma carica parte un colpo e ferisce il marito della figlia di un agente di scorta di Delmastro. L’uomo, 31 anni, è stato colpito alla gamba. Trasportato in ospedale, è stato dimesso alcune ore dopo con una prognosi di dieci giorni. Pozzolo ha confermato che il colpo è partito accidentalmente ma ha specificato di non essere stato lui a sparare.

“Sono allibito. Avessi saputo che era armato, gli avrei detto di non venire” ha commentato, in un’intervista a Repubblica, il sottosegretario Delmastro. Mentre dall’opposizione fioccano commenti di disappunto. La segretaria del Pd, Elly Schlein, attacca: “Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale”. “Ci mancava pure il parlamentare pistolero”, scrive il M5s, chiedendo che “si faccia subito chiarezza su quanto accaduto”. Ironico Matteo Renzi: “Mentre gli italiani giocano a Risiko il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara”, scrive sui social il leader di Iv. Nicola Fratoianni, di SI, afferma: “sembra un film di terz’ordine e invece è la realtà”.

Fratelli d’Italia affida la propria risposta ad una nota dell’ufficio stampa: l’episodio “non ha alcuna rilevanza politica” ma è un “fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte di Pozzolo – assicura il partito di Giorgia Meloni – saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito”. Ma è “assurdo – si specifica – il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia”.