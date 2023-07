Terza ondata di caldo dell’estate, attesi picchi di 48 gradi in Sardegna

Caronte arriva sull'Italia con il suo caldo torrido dando il via a un 'hot storm' ossia una tempesta di calore eccezionale, che infuocherà la penisola per una settimana. A Roma il termometro potrebbe salire fino a 43 gradi. Attesi 44 gradi a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 a Siracusa.

Ma il gran caldo picchierà duro anche sulle altre città; fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via dell’Isola di calore urbano e con oltre 30°C che potranno perdurare fino a mezzanotte, 38-41°C anche al Centro-Sud come a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo. I picchi più alti però si raggiungeranno in Sardegna (fino a 47°C sulle zone interne meridionali), in Sicilia (45-46°C) e in Puglia (45°C a Foggia).

Oltre al caldo intenso bisognerà fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Un disagio che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone più fragili come anziani e bambini. Di giorno il clima sarà rovente e di notte sarà l’afa a farla da padrona. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C.

Il caldo in Italia sui giornali stranieri. Il Times parla di Roma come “Infernal City”. La Bbc apre il suo sito web con un articolo dedicato al gran caldo in Europa, dal titolo: “Ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italiane”. Il Guardian è sulla stessa linea e rimarca che in Sicilia e in Sardegna si rischiano temperature con picchi fino a 48 gradi e con articoli a corredo sulla situazione meteorologica in Grecia, in Spagna e in Uruguay. La britannica Sky News sul suo sito dedica all'emergenza caldo una sezione in costante aggiornamento, sotto al titolo: “Ondata di caldo in Europa: L'Italia 'non ha più quattro stagioni'”. Il francese Le Figaro allarga invece lo sguardo: “Ondata di caldo: dall'Italia alla California, il mondo soffoca”.