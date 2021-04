Vaccini, il commissario Figliuolo: obiettivo è chiudere la campagna a settembre

Sui vaccini anti-Covid interviene oggi Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, prevedendo che, salvo intoppi, in Italia si arriverà a mezzo milione di vaccinazioni al giorno entro “l’ultima settimana di aprile”. Proprio aprile, secondo il commissario, “è un mese decisivo” per dare una spinta ulteriore alla campagna vaccinale nel nostro Paese e per rispettare la tabella marcia, accelerando tutto il processo.

“Ad aprile – ha infatti spiegato nel corso di un’intervista al “Corriere della Sera” – si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”. L’obiettivo finale è dunque l’autunno affinchè si possa tornare ad una parvenza di normalità.

Intanto l’attenzione è alta rispetto alle mutazioni del coronavirus, che sono ormai diffuse nel Paese e vengono monitorate dall’Istituto Superiore di Sanità. Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, “Quella inglese è arrivata all’86,7% di prevalenza e ha una capacità diffusiva maggiore del 37% rispetto al ceppo originario”. Il monitoraggio dell’Iss avverte: “Non ridurre le attuali misure di restrizione. La variante brasiliana ci preoccupa di più, è concentrata nell’Italia centrale, con punte del 20%”.