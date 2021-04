Vaccini Ulss 8, si riprende quasi a regime con dosi anche a Pasqua. A Trissino da lunedì

Il week end pasquale viene interamente dedicato alla campagna di vaccinazione per il maxi punto di somministrazione attivato dall’Ulss 8 Berica in Fiera a Vicenza. Oggi giorno di vigilia, domani nella celebrazione della Pasqua e nel lunedì di “Pasquetta” si procede ad alto ritmo dopo il rinnovo delle forniture di dosi e per recuperare le sessioni “saltate” ieri e giovedì.

La previsione è di circa 4 mila dosi consegnate in uno dei padiglioni di area Vicenza Ovest, con ad essere convocati in larga parte anziani over 80 e pensionati dai 70 anni in poi, nella fascia seguita dai medici di famiglia. Per il distretto Ovest pausa forzata oggi e domani nel punto vaccini di Trissino, che sarà operativo nel giorno di Pasquetta.

SABATO E DOMENICA. Di seguito i dettagli del calendario predisposto ieri, dopo l’arrivo della fornitura sufficiente per coprire le liste nominali in possesso dell’Ulss 8 Berica. Oggi (sabato) in Fiera a Vicenza si procede alla somministrazione di 900 seconde dosi ai nati dei nati prima del 1929 (compreso) di ulteriori 230 seconde dosi ad altrettanti pazienti ematologici. Convocati con loro 520 uomini e donne della classe 1951. Domenica di Pasqua con apertura “solo” mattutina per il punto di vaccinazione, dalle 9 alle 13, ma con il supporto extra di 16 linee di vaccinazione che lavoreranno a pieno regime per vaccinare nella sola mattinata circa 960 70enni, recuperando così per questi la sessione sospesa giovedì scorso.

PASQUETTA. Lunedì, infine, in Fiera a Vicenza continuerà la somministrazione delle seconde dosi ai nati agli ultranovantenni (circa 800 persone) e ai pazienti ematologici (oltre 200), a cui si aggiunge una terza “tranche” dei classe ’51, circa 800 previsti. Nello stesso giorno sarà attivato anche il punto di vaccinazione di Trissino per l’area Ovest Vicentino, per la somministrazione di oltre 400 seconde dosi anche qui ai grandi anziani, dal 1929. Da ricordare, invece, che le sessioni previste originariamente per oggi (sabato) al palazzetto dello sport sono state annullate per la nota carenza di vaccini. “Tutte e 900 le persone di 70 anni precedentemente convocate in questa data – così recita la nota ufficiale diffusa dall’ufficio stampa dell’Ulss 8 – sono comunque già state contattate per sms e riconvocati per domenica 11 aprile, sempre presso il medesimo centro”. In realtà , stamattina si segnalano dei disagi con pensionati presenti nel piazzale del PalaSinico – chiuso – senza aver ricevuto alcuna notizia riguardo lo slittamento. Una nuova falla di comunicazione, come quelle avvenute in Ulss 7 per l’Altovicentino, creando situazioni di criticità in particolare a Marano ed Angarano martedì scorso.

Per l’organizzazione rivista nel bacino gestito dall’altra azienda sanitaria della provincia, la Ulss 7 Pedemontana, consultare l’articolo a parte (clicca sullo spazio colorato).