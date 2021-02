Vaccino anti-Covid: al via nel Lazio la campagna per gli over 80

Parte oggi, a Roma e nel Lazio, la vaccinazione anti Covid per gli over 80. Attualmente, fanno sapere dalla Regione, hanno effettuato la prenotazione oltre 214 mila anziani in meno di una settimana. Il 13% si è prenotato telefonicamente e l'87% con modalità online, dopo i problemi del primo giorno in cui era possibili fissare il proprio appuntamento. Si parte in 50 punti di somministrazione, 22 nella città di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti.

"Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e ha già la data dell'appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. Ad oggi sono stati già vaccinati circa 20 mila over 80, soprattutto nelle RSA – spiega l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – L'obiettivo, stante le quantità di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio".

Intanto, a livello nazionale, "la fornitura" del vaccino anti-Covid AstraZeneca "andrà presto a regime e l'efficacia potrebbe salire all'82% dopo una rivalutazione dell'Ema. Nel frattempo l'azienda ha concluso altre sperimentazioni che dimostrano un'efficacia del 76% con una dose, che sale all'82 con la seconda dopo tre mesi, con punte del 92%.