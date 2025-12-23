Verona, spari a salve contro i ciclisti: individuato il colpevole

I Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno individuato quello che potrebbe essere ildell'episodio avvenuto domenica scorsa a Peri (Verona), quando deisono stati esplosi all'indirizzo di un gruppo didel team S.C. Padovani. Si tratta di un 25enne del posto che alla guida della propria automobile e in fase di sorpasso sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto unaesplodendo due colpi verso gli stessi ciclisti. Il gesto, secondo i militari dell'Arma, sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre.

Per individuare il responsabile, è stato decisivo il faro non funzionante dell'auto sulla quale viaggiava: gli inquirenti hanno potuto così restringere il campo di ricerca. Inoltre, è stata sequestrata l'arma utilizzata, una pistola a salve, che il giovane portava con sé, e che è stata rinvenuta dai Carabinieri all'interno dell'abitacolo, nascosta sotto il pianale del bagagliaio, senza il tappo rosso obbligatorio. Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona, per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.

La svolta potrebbe essere arrivata grazie ai carabinieri di Peri (Verona) e alla loro analisi dettagliata dei sistemi di lettura targhe, oltre che alla capillare attività informativa sul territorio. In particolare, le indagini si sono rivolte verso alcuni particolari dell'automobile tedesca di grossa cilindrata coinvolta, come un faro non funzionante, dettaglio questo che ha permesso di restringere il campo delle ricerche e focalizzare l'attenzione su un numero ristretto di possibili autori, fino ad arrivare al 25enne.



