Carro distrutto dalle fiamme nel capannone del Carnevale: nessun ferito e danni contenuti

Nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, si è verificato un incendio in via Fornaci a Schio, area messa a disposizione dal Comune nell’ambito di una specifica convenzione con l’Associazione Amici del Carnevale. Grazie all’intervento della persona presente sul posto, il carro è stato immediatamente trascinato all’esterno della struttura coperta, evitando il propagarsi delle fiamme agli altri carri presenti nei tunnel. Il calore sprigionato dall’incendio ha tuttavia causato uno squarcio alla copertura di uno dei teloni.

I vigili del fuoco, allertati tempestivamente, sono intervenuti in pochi minuti, provvedendo allo spegnimento dell’incendio e alla completa messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per le attività di supporto. Non si registrano feriti. La persona presente al momento dell’accaduto è stata comunque accompagnata in ospedale a scopo precauzionale per un controllo alle vie respiratorie; le sue condizioni sono risultate da subito buone.

“Nella sfortuna possiamo dire che è andata bene – dichiara il sindaco Cristina Marigo intervenuto sul posto –. L’intervento immediato e l’elevata professionalità dei Vigili del Fuoco hanno evitato conseguenze ben più gravi. L’aspetto più importante è che nessuno si sia fatto male e che i danni siano rimasti contenuti”. Aggiunge il Presidente dell’Associazione Amici del Carnevale, Alessandro Veghini: “È stato un momento di grande preoccupazione, ma la prontezza con cui si è intervenuti ha fatto la differenza. Ci dispiace per quanto accaduto, ma siamo sollevati perché non ci sono state ripercussioni gravi né per le persone né per l’intera struttura”.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Nei prossimi giorni verranno effettuate tutte le verifiche tecniche necessarie sullo stato delle coperture e delle strutture coinvolte. L’amministrazione comunale, in stretto raccordo con l’Associazione Amici del Carnevale, seguirà l’evolversi della situazione e fornirà eventuali aggiornamenti anche in relazione alla programmazione dell’edizione 2026 del Carnevale.

