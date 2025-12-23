Coltivava stupefacenti, maxi sequestro di cannabis: arrestato un 33enne

Un’operazione dei Carabinieri di Thiene ha smantellato un centro di produzione domestico e di confezionamento di stupefacenti nell’alto vicentino. Lunedì 22 dicembre i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, supportati dai colleghi di Sandrigo, hanno arrestato un 33enne italiano a Quinto Vicentino.

L’indagine, nata nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio sul territorio, ha portato i militari a bussare alla porta del giovane per una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria. Sul posto i militari si sono trovati di fronte a una struttura imponente nell’organizzazione della produzione e spaccio di cannabis: 159 piantine coltivate in serre rudimentali allestite direttamente all’interno dell’appartamento, 176 grammi di marijuana essiccata pronta per la vendita, 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga era già divisa in contenitori di vetro e involucri di cellophane.

Il sistema era supportato da un impianto di lampade riscaldanti e ventilatori per garantire la crescita rapida delle piante.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 33enne è finito agli arresti domiciliari.

