C’è il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico alla proroga delle durata del Green pass. Il certificato verde avrà, infatti, una validità di 12 mesi, e non più di 9, come era inizialmente. Il prolungamento interesserà sia le persone guarite dal Covid sia quelle vaccinate.

Nel rapporto del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria si apprende che sono oltre 76 milioni le dosi di vaccino somministrate finora in Italia, pari all’89.2% del totale di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose sono più di 37 mln, ossia il 68,95% della popolazione di età superiore a 12 anni. Il generale Figliuolo ha fatto sapere che sono comunque oltre 3 milioni gli over 50 ancora senza prima dose.



Sergio Abrignani, immunologo e componente del Cts, riguardo gli ultra 60enni non ancora vaccinati, dice: “Bisogna distinguere gli esitanti, spero almeno la metà, che hanno dubbi e cercare di convincerli mostrando loro i dati di efficacia consultabili sul sito dell’Istituto superiore di sanità. Poi ci sono i no vax che, secondo me, non convinceremo mai perché si basano su certezze paranoidi di cui è difficile discutere. L’unico modo sarebbe l’obbligo, ma lo dico da ricercatore”.