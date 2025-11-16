Auto acquistata da pochi mesi distrutta da un incendio sull’ingresso di casa

Poco prima delle cinque di questa mattina, domenica 16 novembre, il cielo di Montecchio Maggiore si è illuminato per l’incendio di una vettura.

Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, un’auto alimentata a benzina, acquistata nuova solo la primavera scorsa, si è incendiata nel giardino di un’abitazione privata, proprio a ridosso della porta d’entrata.

Molta paura per i residenti che, svegliati dal rumore dell’incendio e allarmati dal pericolo per se stessi e per la loro casa, hanno chiesto aiuto chiamando il numero di emergenza 115. I vigili del fuoco, prontamente arrivati dal vicino distaccamento di Arzignano con cinque operatori e un automezzo, hanno lavorato con successo per contenere le fiamme ed impedire il propagarsi dell’incendio anche alle abitazioni circostanti. In poco meno di un’ora la situazione era sotto controllo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.

Non si sono registrati feriti.

