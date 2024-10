Aperti i bacini di laminazione nel vicentino per le forti piogge

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come era prevedibile, sono stati già aperti i bacini di laminazione nel Vicentino, dopo la forte ondata di piogge.

“Abbiamo notizie di allagamenti e disagi nell’area pedemontana centrale del Veneto, tra veronese, vicentino e alto trevigiano. In particolare, sorvegliati speciali sono i territori solcati dall’Agno-Guà, dal Bacchiglione e dal Retrone. In provincia di Vicenza ci sono segnalazioni di locali allagamenti a Longare, Malo e Grumolo delle Abbadesse; in provincia di Treviso c’è stata una contenuta tracimazione del torrente Brenton a Castello di Godego (Treviso) con locali allagamenti. Alle 8 è stata aperta la cassa di espansione di Montebello, sull’Orolo è stata attivata alle ore 9.30 mentre il bacino di Caldogno è stato invece aperto intorno alle 10.30 circa”. Queste le notizie che fornisce il Presidente della Regione Luca Zaia che commenta la situazione meteo in Veneto, dove nelle prossime ore è previsto un diradamento delle precipitazioni prima dell’arrivo di una nuova perturbazione attesa per domani.

“Abbiamo qualche preoccupazione riguardo le zone rese più fragili dalle piogge di queste ultime settimane – continua Zaia -. Le previsioni indicano un’attenuazione delle precipitazioni dal oggi pomeriggio, ma poi le piogge dovrebbero riprendere domani. La macchina della Protezione Civile regionale è in piena operatività, con la sala operativa aperta, e i nostri tecnici stanno monitorando le evoluzioni con massima attenzione e uomini in campo. Sto personalmente seguendo le evoluzioni meteo insieme all’assessore Bottacin e ringrazio tutti quelli che sono al lavoro”.