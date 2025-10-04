Senza esito le ricerche del 67enne scomparso a Campogrosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono ancora senza esito le ricerche del 67enne di Valdagno di cui non si hanno più notizie dal primo ottobre, quando ha parcheggiato la propria auto non distante dal Rifugio Campogrosso per allontanarsi a camminare. Questa mattina a cercarlo c’erano oltre 60 persone dell’intera Delegazione del Soccorso alpino Prealpi Venete, a cominciare dalla Stazione di Recoaro – Valdagno, del Soccorso alpino trentino e dei Vigili del fuoco. Gli elicotteri dell’Esercito di Bolzano, di Verona emergenza e dei Vigili del fuoco di Trento a turno hanno portato in quota in diverse rotazioni le squadre, sbarcandole nei punti da dove hanno poi proseguito a piedi, verificando i canali che tagliano il versante del Carega verso la Vallarsa. Purtroppo l’uomo non è stato individuato e nessuna indicazione è emersa. Domattina le ricerche riprenderanno alle 7.30.

