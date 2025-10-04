Cede l’appiglio, cade sul monte Cengio: ferita alpinista

Prima di cordata, un’alpinista 24enne di Schio è caduta sulla via Metamorfosi sul Monte Cengio a causa del cedimento di un appiglio, riportando un trauma alla mano e alla schiena. Scattato l’allarme alle 13.15, una squadra del Soccorso alpino di Arsiero è andata sul posto, con l’ausilio dei soccorritori di Asiago, per prestare primo aiuto. Un soccorritore si è calato fino dal compagno della ragazza, mentre sopraggiungeva l’elicottero di Verona emergenza, che ha provveduto al recupero dell’infortunata. La scalatrice è stata trasportata in ospedale, il compagno ha concluso il tiro della via con il soccorritore ed è rientrato a valle.