Scontro auto-moto in rotatoria, 16 di Carrè in ospedale

Una 16enne di Carrè è finita in ospedale dopo che oggi alle 14.55, a Thiene, mentre era in sella alla sua moto, si è scontrata con un’auto nella rotatoria in piazza Martiri della Libertà.

Mentre il giovane percorreva via Corradini con direzione di marcia verso via Dei Quartieri, all’altezza della rotonda, per cause in corso di accertamento, non è riuscita ad evitare l’urto con la Nissan guidata da un 45enne di Roana che stava percorrendo la stessa rotonda. A seguito del violento urto la conducente del motociclo è caduta violentemente a terra.

Sul posto sono intervenute una ambulanza del Suem 118 di Santorso per i soccorsi alla motociclista che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Santorso e due pattuglie del consorzio di Polizia Locale Ne.Vi. per i rilievi tecnici del sinistro stradale e la regolamentazione del traffico.

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