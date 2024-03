Trovato ferito al suolo ferito vicino alle strisce pedonali. Soccorso un 87enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci potrebbe essere un pirata della strada dietro al ferimento grave di un anziano vicentino di 87 anni, scorto da un automobilista a terra sul ciglio della strada provinciale stamattina alle 9.30 per poi dare l’allarme al 118. Il pensionato ultraottantenne, residente nei dintorni a Spagnago di Cornedo Vicentino dove sono giunti i soccorsi dall’ospedale di Valdagno, in un primo momento sarebbe stato cosciente ma poi le sue condizioni si sono aggravate. Erano le 9.20 circa di oggi, venerdì 29 marzo.

Sul posto oltre all’ambulanza del Suem anche le pattuglie di polizia locale Valle Agno per la gestione del traffico, con le colonne di auto ferme per consentire l’intervento dei sanitari, e per raccogliere testimonianze utili e i rilievi di rito.

L’anziano vicentino dopo un primo ricovero nell’ospedale di zona sarebbe stato trasferito al polo del capoluogo San Bortolo con l’eliambulanza e affidato al reparto di terapia intensiva. Avrebbe riportato un trauma cranico. Al momento non è affatto nota la dinamica di quello che potrebbe rappresentare un investimento in strada – in via Monte Cimone – oppure un mancamento a causa di un malessere oppure un inciampo accidentale mentre l’uomo si accingeva ad attraversare nei pressi delle strisce pedonali.

L’identità della persona gravemente ferita, ricoverata in prognosi riservata, rimane sotto riserbo. Disagi al traffico per la prima metà mattinata lungo la SP246 che attraversa la vallata dell’Agno, all’altezza della stazione di rifornimento carburanti IP.