Caccia alle uova, escursioni nella natura e visite guidate: ecco gli eventi del weekend di Pasqua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È gia tempo di Pasqua ormai, anche in questo 2025. Facile intuire che, nel weekend con essa coincidente, saranno numerose le attività (a tema e non) alle quali partecipare. Radio Eco Vicentino, come d’abitudine, offre una comoda guida per tutti coloro che sono interessati a trovare qualcosa da fare per trascorrere in allegria e spensieratezza il fine settimana pasquale. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma nella provincia di Vicenza.

Il Castello Inferiore di Marostica, domani 19 aprile, diventerà un paradiso per bambini. Racconti, giochi, attività, indovinelli e tanto divertimento per festeggiare insieme l’arrivo della Pasqua. Nella stessa giornata, e sempre a Marostica, la Biblioteca propone un pic-nic letterario e una caccia alle uova. Una vera festa per tutta la famiglia.



Domenica 20 aprile, a Schio, l’Area Verde della Fabbrica Alta farà da sfondo a Easter Party. Dj, musica, drink, food, chill area e special street food area nel suggestivo contesto dell’archeologia industriale. Per tutto il weekend, presso Palazzo Ferro Fini a Venezia, sarà visitabile la mostra fotografica che ripercorre la storia del ponte di Roana.

In quel dell’Altopiano, domani 19 aprile, Asiago Guide propone l’escursione Andar per erbe al tramonto, che condurrà i partecipanti attraverso pascoli e boschi di montagna. Al termine, sarà possibile concludere l’esperienza con una cena a tema al Ristorante Campomezzavia. Sempre Asiago Guide, per la stessa giornata, organizza un’escursione ad anello tra le Piccole Dolomiti Vicentine fino al celebre ponte tibetano.

Domenica 20 aprile, a Castelgomberto, Villa da Schio apre le porte per una passeggiata immersiva all’interno delle sue stanze e dei suoi giardini. Domani 19 aprile infine, presso il Bosco delle Meraviglie a Tonezza del Cimone, avrà luogo una speciale Caccia alle Uova per bambini e adulti.

Gabriele Silvestri

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.