Dal volontariato alla rievocazione storica, dal baccalà agli gnocchi: ecco gli eventi di questo weekend

Il penultimo weekend di settembre è alle porte, e l’estate sembra essere ormai definitivamente alle spalle. Ma la provincia di Vicenza continua ad essere piena di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni di “Festa Italiana“, hanno riepilogato alcuni degli eventi più interessanti in programma per questo fine settimana.

Si inizia da Villaverla dove, domenica 22 settembre, si terrà l’evento “Il volontariato in festa“. Per tutto il giorno, presso il parco di Villa Ghellini, saranno presenti stand espositivi delle associazioni di volontariato. A Pedescala invece, da oggi e fino a domenica 22 settembre, avrà luogo la nona edizione di “Il gusto da coltivare“, mostra mercato a cura della Pro Loco Pedescala con i Comitati Unpli Vicenza e Veneto, il Consorzio Pro Loco Alto Astico e Posina, e la Regione Veneto.

Ascolta “Il weekend del 20/22 Settembre 2024” su Spreaker.

Domani, sabato 21 settembre, Zugliano farà da sfondo a “Pan di stelle“, evento organizzato dalla Pro Loco Zugliano Aps con il Comune, i Comitati Unpli Veneto e

Vicenza, il Consorzio Pro Loco Medio Astico, la Regione Veneto e l’Ogd Pedemontana

Veneta e Colli. Nella medesima giornata, a Schio, torna la rievocazione storica “Schio, la Manchester d’Italia“, giunta alla sua seconda edizione. La manifestazione si snoderà tra le vie principali del centro storico, attraverso attività in costume, visite guidate e intrattenimenti musicali.

A Bassano del Grappa, domenica 22 settembre, appuntamento con “Io pedalo! La bici è libertà“. Una pedalata pubblica di sensibilizzazione sulla sicurezza delle strade e la promozione di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile. A Sandrigo, fino a domenica 22 settembre, spazio al primo dei due weekend della Festa del baccalà alla vicentina, giunta alla sua trentasettesima edizione.

In quel di Thiene, per tutto il weekend, torna l’amatissimo format “La Puglia che ti piglia“. Il primo villaggio pugliese itinerante porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

A Camporovere di Roana, da oggi e fino a domenica 22 settembre, avrà luogo “Settembre gnoccolaro“. Un’esperienza culinaria unica, dove gli gnocchi di patate saranno i veri protagonisti.

Rimanendo sull’Altopiano, nella giornata di domani, sabato, appuntamento a Roana con “Il bramito del cervo“: una passeggiata guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta dei boschi e delle radure della Valdassa. Nella stessa giornata, ad Asiago, torna la Fiera di san Matteo, uno degli eventi più attesi dell’Altopiano dei Sette Comuni. Un’opportunità imperdibile per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione.

Gallio, domenica 22 settembre, ospiterà la nuova edizione di “Scargar malga“, evento dedicato all’alpeggio, al miele e alla tradizione millenaria della transumanza. In quel di Vicenza, per tutto il weekend, l’appuntamento è con la quinta edizione di “Viwine festival“, l’evento dedicato alle eccellenze vitivinicole e gastronomiche del territorio.

Gabriele Silvestri